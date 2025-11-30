DIRETTA Atalanta-Fiorentina 0-0 doppia occasione viola
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 7' OCCASIONE ATALANTA! Tocco di Bellanova in area per Kossounou che temporeggia troppo nel calciare, tiro murato dalla difesa viola. 4' OCCASIONE FIORENTINA! Ranieri verticalizza per Kean, che da posizione defilata calcia col destro, deviato dal difensore. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Scopri altri approfondimenti
CHAMPIONS LEAGUE | In campo Francoforte- Atalanta. Segui la DIRETTA #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La Dea di Raffaele Palladino ospita alla New Balance Arena la Viola di Paolo Vanoli: avvio di stagione complicato per entrambe le squadre ... Come scrive tuttosport.com
DIRETTA/ Atalanta Fiorentina (risultato 0-0) video streaming tv: Scamacca sfida Kean, via! (30 novembre 2025) - Diretta Atalanta Fiorentina streaming, video, tv: quote e probabili formazioni da Bergamo per il tredicesimo turno del campionato di Serie A, stagione 2025/2026 ... Riporta ilsussidiario.net
Diretta Atalanta-Fiorentina, segui e commenta il Live del match - Fiorentina, segui e commenta il live testuale del match di Serie A in calendario alla New Balance Arena ... Si legge su calcioatalanta.it