Musei torna la domenica con ingresso gratuito | ecco cosa visitare

Domani 1° febbraio, i musei italiani riaprono le porte gratuitamente. L’iniziativa del Ministero della Cultura permette a visitatori di entrare senza pagare in musei, parchi archeologici, castelli, ville e giardini di tutta Italia ogni prima domenica del mese. Un’opportunità per scoprire o riscoprire luoghi d’arte e storia senza spendere.

Domani 1° febbraio torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che offre l’ingresso gratuito – ogni prima domenica del mese – nei musei, nei parchi archeologici, nei castelli, nei complessi monumentali, nelle ville e nei giardini statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e, dove previsto, sarà necessario prenotare l’accesso. La precedente edizione del 4 gennaio ha registrato 223.018 ingressi. Tutte le informazioni e l’elenco completo degli istituti che aderiscono all’iniziativa sono disponibili alla pagina http:cultura.gov.itdomenicalmuseo e sull’app Musei italiani.🔗 Leggi su Ildenaro.it

