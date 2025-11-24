Volontari in azione ai Camaldoli 350 kg di rifiuti raccolti | Alcuni vecchi di 20 anni

Genovatoday.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Volontari di Plastic Free al lavoro sabato ai Camaldoli in Val Bisagno, in un paio di ore di lavoro hanno raccolto circa 350 chilogrammi di rifiuti, trovando un po' di tutto. Rifiuti di ogni tipo: pezzi di motorino, sanitari rotti e bottiglie Armati di sacchi, pinze, guanti e buona volontà e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

volontari in azione ai camaldoli 350 kg di rifiuti raccolti alcuni vecchi di 20 anni

© Genovatoday.it - Volontari in azione ai Camaldoli, 350 kg di rifiuti raccolti: "Alcuni vecchi di 20 anni"

Leggi anche questi approfondimenti

volontari azione camaldoli 350Volontari in azione ai Camaldoli, 350 kg di rifiuti raccolti: "Alcuni vecchi di 20 anni" - Sanitari rotti, lo pneumatico di uno scooter con tanto di cerchione, pezzi di motorini, lo scheletro di un condizionatore, un ferro da stiro e ferraglia varia. Scrive genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Volontari Azione Camaldoli 350