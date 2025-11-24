Volontari in azione ai Camaldoli 350 kg di rifiuti raccolti | Alcuni vecchi di 20 anni
Volontari di Plastic Free al lavoro sabato ai Camaldoli in Val Bisagno, in un paio di ore di lavoro hanno raccolto circa 350 chilogrammi di rifiuti, trovando un po' di tutto. Rifiuti di ogni tipo: pezzi di motorino, sanitari rotti e bottiglie Armati di sacchi, pinze, guanti e buona volontà e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
