Caricate le olive era in procinto di tornare dall’imperiese alla Puglia, il 56enne Francesco Ventrella, ieri. L’autotrasportatore di Turi, stando a ricostruzioni dell’accaduto, è stato però travolto dal rimorchio che stava tentando di agganciare al suo camion. È morto sul colpo. L’incidente sul lavoro è accaduto nel cortile dell’oleificio di Lucinasco. L'articolo Era di Turi l’autotrasportatore morto in incidente sul lavoro in Liguria Ieri proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

