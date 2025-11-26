Era di Turi l’autotrasportatore morto in incidente sul lavoro in Liguria Ieri
Caricate le olive era in procinto di tornare dall’imperiese alla Puglia, il 56enne Francesco Ventrella, ieri. L’autotrasportatore di Turi, stando a ricostruzioni dell’accaduto, è stato però travolto dal rimorchio che stava tentando di agganciare al suo camion. È morto sul colpo. L’incidente sul lavoro è accaduto nel cortile dell’oleificio di Lucinasco. L'articolo Era di Turi l’autotrasportatore morto in incidente sul lavoro in Liguria Ieri proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Schiacciato dal rimorchio: muore Francesco Ventrella, autotrasportatore di Turi - facebook.com Vai su Facebook