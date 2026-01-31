Mlacic sfumata l’Inter | l’Udinese chiude

Branimir Mlacic lascia momentaneamente da parte l’Inter e si avvicina all’Udinese. Dopo aver trovato l’accordo con l’Hajduk Spalato per circa 5 milioni di euro, il difensore croato sembra aver cambiato direzione. La trattativa con i friulani si sta facendo più concreta, mentre quella con i nerazzurri si è arenata. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva.

Il nome di Branimir Mlacic torna caldo in Serie A. Dopo lo stop alla trattativa con l’Inter, nonostante un’intesa economica già raggiunta con l’ Hajduk Spalato intorno ai 5 milioni, il difensore croato è vicino a una nuova destinazione. La frenata nerazzurra è arrivata sul fronte giocatore: Mlacic non era convinto del trasferimento a Milano, preoccupato dalle prospettive di minutaggio in una rosa di alto livello. Operazione saltata. Ora il testimone passa all’ Udinese. I friulani sono molto vicini a chiudere: contatti avanzati e fiducia per portare il classe 2007 in Serie A nelle prossime ore. L'articolo proviene da ForzaInter. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Mlacic, sfumata l’Inter: l’Udinese chiude Approfondimenti su Mlacic Udinese Inter vira su Jakirovic, Mlacic sfuma: si inserisce l’Udinese L’Inter ha aggiornato il proprio mercato, chiudendo l’acquisto di Leon Jakirovic dopo il mancato accordo con Mlacic. Mlacic Inter, si chiude? Novità sul possibile accordo con l’Hajduk per il difensore croato: i dettagli dell’esperto Si avvicina una fase decisiva per il futuro di Mlacic, il difensore croato coinvolto in una possibile trattativa tra Inter e Hajduk. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Mlacic Udinese Argomenti discussi: Calciomercato live: Lang dice sì al Galatasaray, Mateta-Juve ore calde, Lucca verso la Premier League; Non è ancora sfumata la pista Diaby! Per il francese si aspetta il via libera...; Mlacic Inter, si chiude? Novità sul possibile accordo con l'Hajduk per il difensore croato: i dettagli dell'esperto. Mlacic pronto allo sbarco in Serie A: sfuma l’Inter, c’è l’UdineseIl difensore croato classe 2007, a lungo al centro di una vera e propria telenovela di mercato con l’Inter, è ora a un passo dal club friulano ... europacalcio.it Perché Mlacic ha congelato il trasferimento all’InterLa trattativa tra l’ Inter e Branimir Mlacic continua a essere in sospeso, nonostante in Italia si parli di affare ormai sfumato. Secondo quanto riporta il portale croato 24Sata, la situazione rimane ... passioneinter.com Colpo di scena nel finale di mercato! #Calciomercato #Udinese #Inter #Mlacic #HajdukSplit #FabrizioRomano #SerieA #InsideInter #TransferWindow x.com

