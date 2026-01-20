L’Inter ha aggiornato il proprio mercato, chiudendo l’acquisto di Leon Jakirovic dopo il mancato accordo con Mlacic. Nonostante il via libera del Hajduk Spalato, l’intesa con il centrale croato non si è concretizzata, e il club nerazzurro ha preferito indirizzarsi su altri profili. La mossa riflette una strategia di adattamento alle opportunità disponibili, senza eccessivi clamori, in un contesto di mercato in continua evoluzione.

L’ Inter cambia rotta sul mercato. Saltata definitivamente l’operazione per Branimir Mlacic, i nerazzurri hanno chiuso per Leon Jakirovic, mentre con il centrale croato non è stata trovata l’intesa finale nonostante il via libera del Hajduk Spalato. La trattativa si è fermata sul sì del giocatore, mai arrivato. Nel frattempo, il dossier Mlacic resta apertissimo. In Serie A si muove con decisione l’ Udinese, pronta a inserirsi e a giocare d’anticipo sulla concorrenza estera di Barcellona, Borussia Dortmund e Olympique Marsiglia. I friulani sono pronti a pareggiare le cifre messe sul tavolo dall’Inter, facendo leva sui rapporti con il nuovo agente del difensore, Fali Ramadani. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter vira su Jakirovic, Mlacic sfuma: si inserisce l’Udinese

Mercato Inter, Ausilio in chiusura per Mlacic: cifre e dettagli. E c’è un’importante novità su JakirovicL'Inter sta finalizzando l'acquisto di Mlacic dall'Hajduk Spalato, con dettagli e cifre ormai definiti.

Calciomercato Inter, accelerata improvvisa per Jakirovic, per Mlacic le cose si complicanoSul fronte del calciomercato, l’Inter intensifica le trattative per rafforzare la rosa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Juve-Napoli, sprint per En-Nesyri e Maldini: l'Inter beffata da Mlacic prende Jakirovic, Roma guaio Hermoso - Mercato, Juventus e Napoli a duello per En-Nesyri e Maldini. Inter, Mlacic non arriva più: al suo posto Jakirovic. Si ferma Hermoso, la Roma va su Dragusin. sport.virgilio.it

Inter, preso Jakirovic dalla Dinamo Zagabria - Jakirovic è nato a Pozega in Croazia nel gennaio 2008, in patria viene considerato un potenziale crack. Di ruolo difensore, nell'ultima stagione è passato dall'Under 17 all'Under 19, mettendosi in ... fantacalcio.it

Bocchetti Giuseppe. Ludovico Einaudi · Einaudi: Experience. SCONTRO TRA TITANI #napoli #inter #footballgames #viral #seriea - facebook.com facebook