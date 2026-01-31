Minorenni nei guai | non si fermano all' alt della polizia e gettano la droga dal finestrino durante l' inseguimento

Due minorenni sono stati arrestati a Foligno durante un inseguimento con la polizia. I ragazzi non si sono fermati all’alt e, mentre scappavano, hanno gettato della droga dal finestrino dell’auto. La polizia ha intercettato il veicolo e, dopo un breve inseguimento, li ha fermati e fermati. I minorenni sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti e ora rischiano di affrontare accuse più gravi.

Non si fermano all'alt e gettano la droga dal finestrino durante l'inseguimento. È successo a Foligno dove la polizia ha arrestato in flagranza due minorenni per detenzione ai fini di spaccio.Da quanto ricostruito l'intervento è scattato nell'ambito di un servizio di controllo sul territorio.

