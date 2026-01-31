Minaccia l'ex davanti la figlia incinta aveva in auto seghetto e martello | Sei morta e non lo sai

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Roma dopo aver minacciato di morte l’ex moglie davanti alla loro figlia incinta. La polizia è riuscita a rintracciarlo e lo ha portato in carcere a Rebibbia. L’uomo aveva in auto un seghetto e un martello e le sue parole sono state molto minacciose.

