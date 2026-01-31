Il Milan sta chiudendo per Alphadjo Cissé. L’accordo con il Verona è fatto, e il trequartista dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Per ora, Cissé andrà in prestito al Catanzaro in Serie B fino a fine stagione. La società rossonera sembra aver preso la decisione definitiva, mentre il Psv, che sembrava interessato, è stato messo da parte. I tifosi attendono di vedere come il giocatore si svilupperà nelle prossime partite.

Alphadjo Cisse sta per fare un grande viaggio senza muoversi da casa. Il Milan è vicino a prendere l'attaccante del 2006 del Catanzaro, che resterebbe in Calabria fino a fine stagione. Una trattativa con il Verona da 8 milioni più 2 di bonus e una percentuale sulla rivendita, per uno dei giocatori migliori della Serie B. Cisse non è partito con la squadra per Bolzano, dove il Catanzaro giocherà alle 15 contro il Sudtirol. La svolta negli ultimi giorni. Il Milan ha superato il Psv, arrivato davvero vicino a chiudere per Cisse e ora fuori dalla corsa. L'ufficialità non dovrebbe tardare: Milan e Verona sono d'accordo, restano da completare gli ultimi passaggi, da trovare gli accordi sugli ultimi dettagli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Milan, ecco Alphadjo Cissé: Psv tagliato fuori, i piani rossoneri per l'azzurro U21

Il Milan accelera sul mercato e punta a chiudere per Alphadjo Cissè.

Quando sembrava tutto deciso per Alphadjo Cissè, il Milan entra in azione con un’offerta sorprendente.

Moretto: Il Milan ci sta provando per Cissé dell'Hellas Verona. Affare da 10 milioniMatteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha confermato l'inserimento del Milan nella trattativa tra Hellas Verona e PSV per Alphadjo ... milannews.it

Il Milan vuole Alphadjo Cissè e fa saltare una trattativa: chi è, ruolo e caratteristicheI rossoneri si sono inseriti con forza nell'affare fra Verona e PSV per Alphadjo Cissè: chi è, il ruolo e le caratteristiche tecniche ... milanlive.it

L'AC Milan a pris contact pour détourner le transfert d'Alphadjo Cissé, alors qu'il était sur le point de rejoindre le PSV Eindhoven depuis Hellas Vérone depuis plusieurs jours. Les négociations sont en cours pour décider de son avenir. ( Fabrizio Romano) - facebook.com facebook

Di Marzio: "Il Milan si inserisce nella trattativa tra Hellas Verona e PSV per Alphadjo Cissé: il piano dei rossoneri" x.com