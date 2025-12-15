La nave Sea Watch 5 è attraccata nel porto della Spezia con circa settanta migranti a bordo, soccorsi nel canale di Sicilia dalla stessa organizzazione umanitaria tedesca. L'arrivo nel porto ligure segna un importante momento nelle attività di soccorso e gestione delle emergenze umanitarie nel Mediterraneo.

© Lanazione.it - Spezia: attraccata la Sea Watch 5: sbarcano 70 migranti

La Spezia, 15 dicembre 2025 – È attraccata nel porto della Spezia la nave Sea Watch 5, con a bordo una settantina di migranti, soccorsi dall'omonima organizzazione umanitaria tedesca la settimana scorsa nel canale di Sicilia. Sono dunque iniziate le operazioni di accoglienza coordinate dalla Prefettura, con il supporto dei volontari della Croce rossa, che hanno allestito l'area di sbarco predisponendo quattro strutture mobili e due ambulanze. Da parte sua, la Prefettura fa sapere che una parte dei migranti resterà in Liguria. La ong tedesca ha ottenuto il permesso di sbarcare alcuni minorenni e le loro famiglie, una trentina di migranti in totale, a Pantelleria prima di fare rotta verso La Spezia. Lanazione.it

