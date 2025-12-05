Meloni | Non vedo incrinarsi i rapporti con gli Usa ma l' Europa deve sapersi difendere da sola
" Non parlerei di un incrinarsi dei rapporti tra Usa ed Europa. Questo documento di Trump dice qualcosa che va avanti da tempo, ovvero un processo storico inevitabile. Quando appalti la sicurezza a qualcun altro devi sapere che c'è un prezzo da pagare. Quello che è accaduto al vertice della Nato è questa cosa qui, a me non ha stupito. Sappiamo che è un processo inevitabile ed è un'occasione per noi. Chiaramente la difesa ha un costo economico e produce una libertà politica ". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ospite del Tg La7 condotto da Enrico Mentana. Una replica anche alle parole del presidente americano Donald Trumo che oggi aveva paventato il rischio della "cancellazione della civiltà" europea. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altre letture consigliate
Ucraina, Meloni: vedo disponibilità di Kiev, Usa e Ue, ma non russa - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: "Non vedo incrinarsi i rapporti con gli Usa ma l'Europa deve sapersi difendere da sola" - La premier ospite del Tg La7: "Sull'Ucraina la linea del governo resta la stessa. Segnala ilfoglio.it
Meloni: non vedo un icrinarsi dei rapporti Usa-Ue, Europa deve difendersi da sola - "Non parlerei di un incrinarsi dei rapporti tra Usa ed Europa. Riporta ilsole24ore.com
Meloni: non vedo un incrinarsi dei rapporti Usa-Ue, l’Europa deve difendersi da sola - “La linea del governo è chiara: abbiamo sostenuto l’Ucraina per costruire la pace”, dice la presidente del Consiglio ospite in studio al Tg La7 ... Segnala ilsole24ore.com