Meloni | Non vedo incrinarsi i rapporti con gli Usa ma l' Europa deve sapersi difendere da sola

Ilfoglio.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

" Non parlerei di un incrinarsi dei rapporti tra Usa ed Europa. Questo documento di Trump dice qualcosa che va avanti da tempo, ovvero un processo storico inevitabile.  Quando appalti la sicurezza a qualcun altro devi sapere che c'è un prezzo da pagare. Quello che è accaduto al vertice della Nato è questa cosa qui, a me non ha stupito. Sappiamo che è un processo inevitabile ed è un'occasione per noi. Chiaramente la difesa ha un costo economico e produce una libertà politica ". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ospite del Tg La7 condotto da Enrico Mentana. Una replica anche alle parole del presidente americano Donald Trumo che oggi aveva paventato il rischio della "cancellazione della civiltà" europea. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

meloni non vedo incrinarsi i rapporti con gli usa ma l europa deve sapersi difendere da sola

© Ilfoglio.it - Meloni: "Non vedo incrinarsi i rapporti con gli Usa ma l'Europa deve sapersi difendere da sola"

Altre letture consigliate

meloni vedo incrinarsi rapportiMeloni: "Non vedo incrinarsi i rapporti con gli Usa ma l'Europa deve sapersi difendere da sola" - La premier ospite del Tg La7: "Sull'Ucraina la linea del governo resta la stessa. Segnala ilfoglio.it

meloni vedo incrinarsi rapportiMeloni: non vedo un icrinarsi dei rapporti Usa-Ue, Europa deve difendersi da sola - "Non parlerei di un incrinarsi dei rapporti tra Usa ed Europa. Riporta ilsole24ore.com

meloni vedo incrinarsi rapportiMeloni: non vedo un incrinarsi dei rapporti Usa-Ue, l’Europa deve difendersi da sola - “La linea del governo è chiara: abbiamo sostenuto l’Ucraina per costruire la pace”, dice la presidente del Consiglio ospite in studio al Tg La7 ... Segnala ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Meloni Vedo Incrinarsi Rapporti