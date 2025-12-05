Meloni | Non vedo incrinarsi i rapporti con gli Usa ma l' Europa deve sapersi difendere da sola

" Non parlerei di un incrinarsi dei rapporti tra Usa ed Europa. Questo documento di Trump dice qualcosa che va avanti da tempo, ovvero un processo storico inevitabile. Quando appalti la sicurezza a qualcun altro devi sapere che c'è un prezzo da pagare. Quello che è accaduto al vertice della Nato è questa cosa qui, a me non ha stupito. Sappiamo che è un processo inevitabile ed è un'occasione per noi. Chiaramente la difesa ha un costo economico e produce una libertà politica ". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ospite del Tg La7 condotto da Enrico Mentana. Una replica anche alle parole del presidente americano Donald Trumo che oggi aveva paventato il rischio della "cancellazione della civiltà" europea. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

