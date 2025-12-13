Ucraina Salvini | Mai avuto contatti con Putin

Matteo Salvini ha dichiarato di non aver mai avuto contatti diretti con Vladimir Putin, smentendo eventuali rapporti personali con il leader russo. Tuttavia, ha ricordato che alcuni suoi predecessori in Italia hanno intrattenuto accordi economici con la Russia, sottolineando come le relazioni tra i paesi siano state diverse nel corso del tempo.

“Il numero di telefono di Putin non l’ho mai avuto. Qualcun altro probabilmente sì. Qualche mio predecessore al Governo in Italia con Putin ha fatto accordi economici, lo ha premiato. Io l’ho visto due volte nella vita”. Così il vicepremier e ministro dei trasporti, Matteo Salvini risponde a chi ha insinuato che prenda ordini dal leader del Cremlino. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Ucraina, Salvini: "Mai avuto contatti con Putin, a differenza di qualche mio predecessore" - Qualche mio predecessore al Governo in Italia con Putin ha fatto ... ilmattino.it

Salvini: Se gli aiuti all'Ucraina diventano mazzette non ci sto

