Le onorificenze al merito Lavoro impegno e volontariato | ecco i dodici cittadini insigniti
Dodici cittadini sono stati insigniti delle onorificenze al merito, riconoscimenti per il loro lavoro, impegno e volontariato. Provenienti da vari settori, condividono passione e dedizione, testimonianza di un impegno quotidiano che arricchisce la comunità e ispira altri.
Provengono da diversi settori del mondo del lavoro e del volontariato, ma tutti sono accomunati dalla grande passione, dalla dedizione e dall’impegno che hanno profuso nelle rispettive attività. Ieri mattina nel Salone Bruschi del Palazzo del Governo di Perugia, si è svolta la solenne cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana presieduta dal Prefetto Francesco Zito, alla presenza dei sindaci dei comuni di residenza dei dodici cittadini insigniti, "a testimonianza del legame profondo tra le istituzioni e il territorio". Le massime distinzioni assegnate sono andate al farmacista Mario Marchetti di Castiglione del Lago nominato Grande Ufficiale e a Duilio Prosperini di Perugia, Vice Brigadiere dei Carabinieri in pensione, neo Commendatore. Lanazione.it
Le onorificenze al merito. Lavoro, impegno e volontariato: ecco i dodici cittadini insigniti - Cerimonia nel Salone Bruschi presieduta dal Prefetto Francesco Zito, alla presenza dei sindaci "Grazie a tutti voi che avete operato per il bene comune, dando lustro alla Repubblica". lanazione.it
