Degno emule di Ilaria Salis Gasparri stronca l' agitatore della fiera di Roma

A "Più libri più liberi" è montata la polemica contro la casa editrice "Passaggio al bosco", accusata di essere "eccesivamente di destra" di chi, di contro, tace davanti a case editrici che potrebbero essere definite "eccessivamente di sinistra" con contenuti che richiamano terrorismo e Brigate rosse. Nel pomeriggio di ieri c'è stata una manifestazionei degli editori "antifascisti", che hanno coperto coi teli i loro stand, per appena mezz'ora, in protesta contro la casa editrice e a guidare il tutto, come rivelato in esclusiva da il Giornale, c'era Mattia Tombolini della casa editrice Momo edizioni, che pubblica anche Zerocalcare, proveniente dal monto antagonista dei centri sociali romani e collaboratore esterno al parlamento europeo di Ilaria Salis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Degno emule di Ilaria Salis". Gasparri stronca l'agitatore della fiera di Roma

