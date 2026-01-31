Un nuovo vortice ciclonico sta colpendo il Sud Italia, portando pioggia, vento forte e mareggiate. Le regioni meridionali, tra Sardegna, Sicilia e Calabria, sono sotto assedio. Le autorità consigliano massima attenzione e verificano eventuali danni causati dalle condizioni meteo estreme.

Un weekend all'insegna di pioggia e vento intenso. L'Italia continua a fare i conti con condizioni meteo avverse, soprattutto nelle regioni meridionali, dove un nuovo vortice ciclonico sta portando piogge, vento e mareggiate tra Sardegna, Sicilia e Calabria. La perturbazione interessa ancora una volta un territorio già colpito nei giorni scorsi da avverse condizioni atmosferiche causate dal precedente ciclone Harry. Secondo gli esperti, il nuovo vortice porterà piogge diffuse in queste aree, con fenomeni che possono risultare intensi in particolare nelle zone ioniche e costiere.

© Dayitalianews.com - Maltempo in Italia: nuovo vortice ciclonico colpisce il Sud

Il fine settimana di gennaio si prospetta molto movimentato.

