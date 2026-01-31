Maldini guida la formazione del Lazio contro il Genoa Romagnoli escluso dall’elenco dei convocati

La Lazio si sta preparando per la partita contro il Genoa con una formazione che mostra la fiducia del tecnico Maldini nel reparto difensivo. Tanta attenzione sulla difesa, con il capitano Maldini che guida la squadra, mentre Romagnoli non figura tra i convocati. La sfida si avvicina e i tifosi aspettano di vedere come si presenterà la formazione in campo.

La Lazio si prepara al match contro il Genoa con una scelta di formazione che mette in evidenza la fiducia del tecnico Maldini nel reparto arretrato. Il centrocampista Alessandro Nesta, in forza al club da tempo, non è stato incluso nell’elenco dei convocati, mentre il difensore romano Thomas Strakosha ha ricevuto il via libera per scendere in campo. A sorpresa, il capitano Ciro Immobile ha confermato la sua presenza in panchina, nonostante i recenti problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo per alcune settimane. L’assenza più significativa riguarda invece Alessandro Romagnoli, che non figura tra i giocatori convocati per la trasferta in Liguria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Lazio ha annunciato i convocati per la partita di questa sera contro il Genoa.

