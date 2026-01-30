Lazio i convocati per il Genoa | out Romagnoli Ci sono Rovella e Maldini

Domani alle 20.45 la Lazio scende in campo contro il Genoa per la 23ª giornata di Serie A. Sarri ha convocato 25 giocatori, ma dovrà fare a meno di Romagnoli, che non è stato inserito nella lista. Tra i convocati ci sono Rovella e Maldini, pronti a scendere in campo per cercare i tre punti davanti ai tifosi.

A poche ore dal match che la sua Lazio giocherà all'Olimpico contro il Genoa (venerdì 30 gennaio, ore 20.45), Maurizio Sarri ha selezionato 25 giocatori. La buona notizia per il tecnico riguarda la presenza in gruppo del neo acquisto Daniel Maldini, pronto a fare il suo esordio in maglia biancoceleste. Out, invece, Romagnoli, che sembra non aver gradito lo stop imposto da Lotito alla ormai conclusa trattativa tra lui e all'Al-Sadd. Ancora ai box i lungodegenti Gigot e Patric. Rientra, dopo aver scontato il turno di squalifica, Cataldi. In gruppo anche Rovella, seppur non al top della condizione.

