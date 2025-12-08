Ricordate cosa diceva Tommaso Paradiso su Sanremo? A pensarci oggi viene da ridere…

Tommaso Paradiso sorprenderà tutti nel 2026: dopo anni di dichiarazioni categoriche, sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo. Un percorso che, a pensarci oggi, sembra quasi incredibile se si ricordano le parole che lui stesso aveva pronunciato soltanto pochi anni fa. Tommaso Paradiso va a Sanremo: è tra i big del 2026. A febbraio 2026, Tommaso Paradiso calcherà per la prima volta il palco dell’Ariston come concorrente. La notizia ha subito catturato l’attenzione dei fan e dei media, perché segna un cambio di rotta rispetto a quanto dichiarato in passato. Il cantante porterà sul palco il suo stile unico, consolidato dopo anni di successi sia da solista sia con i TheGiornalisti, e sarà un’occasione per rinnovare il contatto con il pubblico in una delle piazze più importanti della musica italiana. 🔗 Leggi su Donnapop.it

