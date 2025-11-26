L’Accademia italiana della cucina premia il Sottosegretario Mazzi per la candidatura Unesco

Ilgiornale.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sottosegretario alla cultura con delega UNESCO, Gianmarco Mazzi, firmatario della proposta della candidatura della cucina italiana a patrimonio dell’umanità, ha ricevuto oggi a Milano il prestigioso premio “Orio Vergani” dal presidente dell’Accademia italiana della cucina Paolo Petroni, “per l’impegno nella diffusione internazionale della cultura gastronomica italiana e per la candidatura UNESCO”. L’Accademia, fondata da Orio Vergani nel 1953 a Milano e riconosciuta dal 2003 come Istituzione Culturale della Repubblica, è presente in Italia con 223 delegazioni e 68 delegazioni all’estero e più di 7. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l8217accademia italiana della cucina premia il sottosegretario mazzi per la candidatura unesco

© Ilgiornale.it - L’Accademia italiana della cucina premia il Sottosegretario Mazzi per la candidatura Unesco

Contenuti che potrebbero interessarti

l8217accademia italiana cucina premiaAccademia italiana Cucina premia Mazzi per candidatura UNESCO - (askanews) – Il sottosegretario alla Cultura con delega UNESCO, Gianmarco Mazzi, firmatario della proposta della candidatura della cucina italiana a patrimonio dell’umanità, ha ricevut ... Come scrive askanews.it

E l’Accademia della Cucina premia chi ha saputo valorizzare la gastronomia italiana - Nell’Hotel Principe di Savoia a Milano, l’Accademia Italiana della cucina ha organizzato una giornata interamente ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Giorgia Meloni premia 8 Maestri della cucina italiana | Iginio Massari: "È stata l'unica persona che ha saputo ascoltare" - I premi sono andati a Iginio Massari (arte della pasticceria), Carlotta Fabbri (arte della gelateria), Franco Pepe (arte della pizza), Carlo Petrini (arte della gastronomia), Piercristiano Brazzale ... Come scrive tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: L8217accademia Italiana Cucina Premia