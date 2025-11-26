L’Accademia italiana della cucina premia il Sottosegretario Mazzi per la candidatura Unesco

Il Sottosegretario alla cultura con delega UNESCO, Gianmarco Mazzi, firmatario della proposta della candidatura della cucina italiana a patrimonio dell'umanità, ha ricevuto oggi a Milano il prestigioso premio "Orio Vergani" dal presidente dell'Accademia italiana della cucina Paolo Petroni, "per l'impegno nella diffusione internazionale della cultura gastronomica italiana e per la candidatura UNESCO". L'Accademia, fondata da Orio Vergani nel 1953 a Milano e riconosciuta dal 2003 come Istituzione Culturale della Repubblica, è presente in Italia con 223 delegazioni e 68 delegazioni all'estero e più di 7.

