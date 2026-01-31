L' Unitas Sciacca vince a Castellammare decide Mangiaracina al 96’
L’Unitas Sciacca conquista tre punti importanti in trasferta contro il Castellammare. La squadra di Mangiaracina vince 2-1 all’ultimo secondo, grazie a un gol siglato al 96’. La partita è stata combattuta, ma alla fine i siciliani portano a casa il risultato.
L’Unitas Sciacca conferma solidità e carattere vincendo in trasferta a Castellammare per 2-1 nell’anticipo della ventesima giornata del campionato di Eccellenza. La squadra di Totò Brucculeri ha conquistato tre punti pesanti grazie al gol di Mangiaracina al 96’, nonostante l’inferiorità numerica.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
