Unitas Sciacca travolgente in Coppa Italia | 5-0 al Bagheria e semifinale conquistata

Agrigentonotizie.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reduce dalla sconfitta in campionato, l’undici saccense ha reagito nel modo migliore travolgendo al Gurrera il Bagheria 90011 con un 5-0 che non lascia spazio a interpretazioni. Il vantaggio maturato dagli ospiti all’andata non è bastato: la superiorità tecnica e tattica dell’Unitas è emersa sin. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

