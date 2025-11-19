Unitas Sciacca travolgente in Coppa Italia | 5-0 al Bagheria e semifinale conquistata
Reduce dalla sconfitta in campionato, l’undici saccense ha reagito nel modo migliore travolgendo al Gurrera il Bagheria 90011 con un 5-0 che non lascia spazio a interpretazioni. Il vantaggio maturato dagli ospiti all’andata non è bastato: la superiorità tecnica e tattica dell’Unitas è emersa sin. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
