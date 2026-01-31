L’Unione Ciclistica Pistoiese riparte Nell’organico l’australiano Lachie
L’Unione Ciclistica Pistoiese riparte con nuove energie e un roster rinnovato. Tra i volti nuovi c’è Lachie, l’australiano che si è unito al team. Le squadre locali si preparano a correre sulle strade della provincia e della Valdinievole, con il primo impegno in programma al Mugello Circuit, il weekend del 14 e 15 febbraio. Seguiranno la Firenze-Empoli e il Gran Premio di Torre di Fucecchio, segnando l’inizio della stagione 2026 per il ciclismo toscano.
Sulle strade soprattutto della provincia di Pistoia e della Valdinievole si intensifica la preparazione dell’ Unione Ciclistica Pistoiese Arcadia Cycling Team per la stagione agonistica 2026, che in Toscana si aprirà sabato 14 febbraio e domenica 15 con la due giorni al Mugello Circuit a Scarperia, mentre sabato 21 febbraio si avrà la Firenze-Empoli e domenica 22 il Gran Premio sul circuito a Torre di Fucecchio. Quattro gare che sono state inserite dagli organizzatori nel calendario nazionale per un avvio stagionale quanto mai interessante e pronto a regalare emozioni fin dalle prime pedalate. Andrea Panconi, personaggio noto e conosciuto nel ciclismo e dirigente di riferimento della società pistoiese che viaggia verso il centenario (fu fondata nel 1930 ndr), ha allestito con i suoi collaboratori un organico che comprende undici atleti, con riconferme importanti rispetto alla passata stagione agonistica e contemporaneamente seguendo la linea di dare fiducia ai giovani che hanno sicuramente margini di miglioramento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
