Aneddoti di Una pedalata lunga 50 anni . L’Unione ciclistica di Rivotorto si racconta.

L’Unione Ciclistica Rivotortese celebra cinquant’anni di attività attraverso il libro “Una pedalata lunga 50 anni”. Un racconto che ripercorre le tappe, gli aneddoti e le imprese di un prestigioso sodalizio sportivo, testimonianza di passione e impegno condiviso nel tempo. Un’occasione per riscoprire la storia di una comunità unita dall’amore per la bicicletta e lo sport.

ASSISI – Un libro per ricordare mezzo secolo di attività in bicicletta, di stare insieme. Si intitola “Una pedalata lunga 50 anni”, racconti, aneddoti, imprese in oltre 50 anni di attività dell’ Unione ciclistica Rivotortese, prestigioso sodalizio sportivo. E’stato presentato negli spazi dell’hotel Villa Verde alla presenza dei soci e dei familiari, con il volume che, con immagini e ricordi, ha rappresentato l’occasione per stare insieme e ricordare le tante pagine che hanno contraddistinto l’attività della ciclistica di Rivotorto. A fare gli onori di casa il presidente del sodalizio, Alberto Cruciani, quello onorario e anima del gruppo, Adriano Tofi, primo presidente della ciclistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

