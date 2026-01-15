Incendio all’ospedale Sacco di Milano evacuati 130 pazienti | gravi danni all’archivio delle cartelle cliniche
Questa mattina, un incendio si è sviluppato nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano, causando l’evacuazione di 130 pazienti. Le fiamme hanno danneggiato l’Archivio Diagnostica, compromettendo gravemente le cartelle cliniche e i locali dedicati a esami e visite mediche. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di contenere il rogo, mentre le autorità stanno valutando i danni e le conseguenze per il servizio sanitario.
Un incendio si è sviluppato stamani nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano. Le fiamme hanno avvolto parte dell’Archivio Diagnostica e hanno interessato i locali dove i medici stavano effettuando esami e visite a decine di pazienti. Nessun è rimasto ferito o intossicato. Il personale sanitario ha collaborato con i vigili del fuoco per spegnere il rogo. I pazienti sono stati evacuati. I trenta vigili del fuoco intervenuti sul posto stanno ora provvedendo alle operazioni di bonifica. I danni all’ospedale: semidistrutto l’archivio delle cartelle cliniche. Sono ingenti i danni dell’incendio divampato stamani all’ospedale Sacco di Milano, dove per la pronta evacuazione dei presenti non si registrano né feriti né intossicati. 🔗 Leggi su Open.online
