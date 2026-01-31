Lorenzo Insigne torna nel calcio italiano

Lorenzo Insigne torna in Italia e riprende il calcio con il Pescara. Dopo aver giocato in Premier League e in Ligue 1, il capitano azzurro decide di chiudere il suo percorso all’estero e tornare nella sua città. La notizia è stata diffusa dal giornale Sport, che conferma l’accordo tra il giocatore e il club abruzzese. Insigne, che ha sempre mantenuto un legame forte con il suo passato, vuole chiudere la carriera nel posto dove tutto è iniziato.

Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: Lorenzo Insigne ha querido cerrar el capítulo de su carrera con un final feliz: la vuelta al lugar donde le vieron crecer, el Pescara. A sus 34 años, tras dejar el Nápoles en 2022 y aventurarse en Toronto, el futbolista regresa de forma oficial e inédita al fútbol italiano. Lo hará en la Serie B, con el objetivo claro de ayudar al equipo a lograr la permanencia. –> –> –> El regreso se produce en un contexto complicado para el club. El Pescara atraviesa una profunda crisis deportiva y ocupa actualmente la última posición de la clasificación, con 14 puntos, a cinco de la salvación.🔗 Leggi su Justcalcio.com Approfondimenti su Lorenzo Insigne Lorenzo Insigne torna al Pescara! Lorenzo Insigne torna al Pescara, confermato il suo rientro tra il 28 e il 29 gennaio. Morto Lorenzo Buffon, aveva 95 anni: calcio italiano in lutto, è stato uno dei più grandi portieri della storia La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Insigne torna al Pescara: ecco cosa sta succedendo! Ultime notizie su Lorenzo Insigne Argomenti discussi: Lorenzo Insigne torna al Pescara!; Insigne al Pescara, il presidente Sebastiani: Voleva solo due squadre. A Napoli è stato chiaro; Ricordate chi c'era con Insigne al Pescara nel 2012?; Lorenzo Insigne torna al Pescara dopo 14 anni, accolto da cento tifosi. Il ritorno a casa di Lorenzo Insigne: la scelta di cuore dell’ex talento del Napoli per pochi soldiUn ritorno alle origini dopo 14 anni in quella società che lo ha lanciato nel mondo del calcio che conta. Lorenzo Insigne torna a Pescara dove, ... sport.tiscali.it Lorenzo Insigne torna al Pescara per centrare la salvezza in Serie BLorenzo Insigne al Pescara nel 2012, foto Goal.comPESCARA - Lorenzo Insigne tornerà a giocare nel Pescara. L’esterno d’attacco classe 1991 tornerà a giocare all’Adriatico 13 anni dopo la vittoria del ... veratv.it Antonio Vergara ha segnato all'esordio in Champions League proprio come Lorenzo Insigne: ricordate la punizione al Borussia Dortmund di Klopp Lorenzo è poi diventato capitano e secondo marcatore della storia del Napoli. A Vergara auguriamo di sup - facebook.com facebook SQUAD LIST Con il numero 11 Lorenzo Insigne #PescaraMantova x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.