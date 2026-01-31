L’Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato un nuovo allarme sull’alimentazione scolastica nel mondo. I dati sono preoccupanti: l’obesità tra i bambini è ai livelli più alti di sempre, e le conseguenze non si limitano a un semplice aumento di peso. La situazione richiede attenzione immediata, perché riguarda il futuro di molte generazioni.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato un allarme urgente sull’alimentazione scolastica globale, evidenziando che l’obesità infantile è oggi al livello più alto della storia, con conseguenze che vanno ben oltre il semplice aumento del peso. Il 27 gennaio 2026, l’OMS ha organizzato un webinar internazionale che ha riunito esperti e rappresentanti di 193 Paesi membri, esclusi solo gli Stati Uniti, che hanno interrotto la collaborazione con l’organismo, e il Liechtenstein. Nonostante l’assenza di potere coercitivo, l’OMS ha presentato nuove raccomandazioni mirate a trasformare i pasti serviti nelle scuole, puntando a un cambiamento strutturale nell’accesso a cibi salutari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’obesità infantile preoccupa l’OMS più di quanto non faccia la stessa comunità internazionale

Approfondimenti su Obesità Infantile

L’Organizzazione mondiale della sanità cambia le regole nelle mense scolastiche italiane.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Obesità Infantile

Argomenti discussi: Obesità pediatrica, l’appello delle società scientifiche: Agire presto per prevenire le malattie dell’età adulta; In Campania record di mortalità cardiovascolare: da Caserta l’allarme dei medici.

Obesità infantile: 1 studente su 10 è in sovrappesoL’ obesità infantile non è un destino segnato: 1 studente su 10 in sovrappeso o obeso è un segnale d’allarme, ma anche un’opportunità di cambiamento. In Italia, dove siamo tra i Paesi europei più ... microbiologiaitalia.it

L’OMS è più preoccupata di noi per il peso dei nostri bambiniLe nuove raccomandazioni per le mense scolastiche da parte dell'OMS, mentre l'obesità infantile è ai massimi storici, e anche l'Italia se la cava male. dissapore.com

Oggi molti #bambini crescono senza collegare il #cibo all’animale da cui proviene. Essere consapevoli di cosa si mangia è però importante fin da piccoli: un consumo eccessivo di carne rossa e lavorata è associato a un aumento del rischio di obesità infantile x.com

Le più recenti stime indicano che l’obesità infantile ha superato, a livello globale, la sottopeso, coinvolgendo circa 188 milioni di bambini e adolescenti. Le raccomandazioni Oms puntano su un approccio “whole-school” che integri mense, distributori automatic facebook