BRINDISI - Tragedia nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel reparto di ostetricia dell'ospedale Perrino di Brindisi dove un bambino è deceduto durante le fasi del travaglio. La mamma, una 30enne di Ostuni, era già stata portata in sala parto quando non è più stato avvertito il battito. La. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Tragedia in sala parto: neonato muore durante il travaglio. La famiglia chiede chiarezza