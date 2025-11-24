Tragedia in sala parto | neonato muore durante il travaglio La famiglia chiede chiarezza
BRINDISI - Tragedia nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel reparto di ostetricia dell'ospedale Perrino di Brindisi dove un bambino è deceduto durante le fasi del travaglio. La mamma, una 30enne di Ostuni, era già stata portata in sala parto quando non è più stato avvertito il battito. La. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
