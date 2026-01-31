Questa mattina alle 9.30 si gioca la finale femminile degli Australian Open. Sabalenka sfida Rybakina per il titolo a Melbourne. La numero 1 del ranking contro la numero 5, che comunque già sa di salire al terzo posto mondiale. La partita promette grandi emozioni e potrebbe confermare o ribaltare gli equilibri nel tennis femminile.

Sabalenka, l’attuale numero 1 del mondo, ha vinto 26 delle ultime 27 partite disputate a Melbourne. Non solo porta il suo bilancio a 11-0 in questa stagione, ma ha vinto tutti e undici gli incontri senza perdere un set. Come Sabalenka, anche Rybakina ha raggiunto la finale senza perdere nemmeno un set nei primi sei turni. Anzi, non ha mai concesso più di sette game in una partita fino alla semifinale. La numero 5 del mondo ha ora vinto 19 delle ultime 20 partite, conquistando i titoli a Ningbo e alle WTA Finals. Tra le due la storia dei precedenti, dal 2019 in avanti, è infinita: sono 14, con un 8-6 a favore di Sabalenka. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Australian Open, alle 9.30 la finale donne: Sabalenka contro Rybakina per il trono di Melbourne

