LIVE Alle 18 Napoli-Sassuolo | Conte con Vergara Fadera per Grosso

Alle 18 si gioca Napoli-Sassuolo, con Conte alla guida e Vergara e Fadera in campo. Napoli cerca di prolungare la serie vincente contro gli emiliani, che hanno conquistato le ultime sei sfide. La formazione partenopea potrebbe optare per un turnover, affrontando un Sassuolo con un centrocampo quasi inedito. Un match importante per entrambe le squadre, con obiettivi diversi in classifica.

Aperitivo molto delicato per il Napoli, che ha un solo risultato accettabile: vincere per non perdere contatto con Inter e Milan, ora a +6 e +3. Il tema del giorno è il turnover, perché Conte cambia: martedì giocherà in Champions a Copenaghen, poi avrà Juve, Chelsea e Fiorentina, serve prevenire. La catena di destra cambierà: giocherà Beukema, con Di Lorenzo alto nella posizione di Politano. La grande curiosità è per la trequarti: dietro a Hojlund sono attesi Elmas e Vergara, prodotto delle giovanili del Napoli, nato nel 2003 a due passi dallo stadio. Tra le righe, un chiaro messaggio di mercato: se fosse confermata la panchina per Lang (possibile) e Lucca (sicura), sarebbe un invito a trovare un'altra destinazione entro fine mese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

