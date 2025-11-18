Un banale litigio alla fermata del bus degenera | 32enne ferito con un coltello Fermato un 19enne presunto aggressore E’ successo a Sezze

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione a bordo della linea Priverno–Latina. Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi a Sezze (LT), dove un passeggero di 32 anni, di origine pachistana e regolare sul territorio nazionale, è stato accoltellato alla gamba e alla mano durante un violento alterco scoppiato a bordo di un autobus di linea Priverno–Latina. L’aggressione è avvenuta per futili motivi, al culmine di una lite tra la vittima e un altro passeggero, anch’egli straniero. L’intervento dei Carabinieri e le indagini. I Carabinieri della Stazione di Sezze, allertati subito dopo l’accaduto, sono intervenuti presso la fermata degli autobus di via Roccagorga, dove hanno raccolto le prime testimonianze e avviato immediatamente le ricerche dell’aggressore. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

