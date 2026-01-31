Liberatoria antimafia per la società del nipote del pentito

La Prefettura di Caserta ha dato il via libera alla società ‘Emg Appalti’ di Casal di Principe, rappresentata dall’avvocato Mario Caliendo. La società, guidata da Carmine Schiavone, nipote di un pentito, ha ottenuto la liberatoria antimafia. Ora potrà continuare a lavorare senza il rischio di interdizioni.

La Prefettura di Caserta ha emesso un provvedimento liberatorio antimafia nei confronti di Carmine Schiavone legale rappresentante della 'Emg Appalti Srl' di Casal di Principe, rappresentata dall'avvocato Mario Caliendo. La società operante nel settore dell'edilizia pubblica e privata è stata.

