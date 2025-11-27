Imprenditore ucciso per tacere il nipote pentito ergastolo per i killer

Ergastolo. E’ la pena inflitta dalla Corte d’Assise presieduta da Marcella Suma, con a latere Maria Compagnone per Francesco Di Maio spietato killer del gruppo bidognettiano e Alessandro Cirillo alias o’ sergente, ritenutoi responsabili dell’omicidio dell’imprenditore Cesare Di Bona, 78enne di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Imprenditore ucciso per tacere il nipote pentito, ergastolo per i killer

