L’ho ringraziato per avermi fatto vincere | cosa ha detto Djokovic

Novak Djokovic dimostra ancora una volta di essere uno dei grandi del tennis. A 38 anni, il serbo ha combattuto per oltre quattro ore in semifinale contro Jannik Sinner, vincendo e confermando di non essere pronto a lasciare il campo. Djokovic ha ringraziato il suo avversario per avergli dato la spinta a vincere ancora, anche se il suo

Il "canto del cigno" non è ancora arrivato. Novak Djokovic sposta sempre più in avanti il momento in cui non sarà più competitivo ai massimi livelli mondiali tennistici dimostrando, a 38 anni, di essere in grado di vincere una straordinaria battaglia di oltre 4 ore nella semifinale degli Australian Open contro il più giovane (di ben 14 anni) Jannik Sinner. L a finalissima che domenica giocherà contro l'altro asso del tennis mondiale, Carlos Alcaraz, mostra la sua straordinaria caratura e soprattutto il talento unito alla mente e a un fisico che non conosce "vecchiaia". L'ironia di Djokovic. È anche vero, però, che da Jannik il serbo aveva perso negli ultimi cinque incontri consecutivi, qualcosa di più unico che raro per uno che si chiama Djokovic. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

