Haaland svela cosa gli ha fatto Mancini | Mi toccava il sedere gli ho detto grazie E ha reagito

Fanpage.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Haaland ha battagliato con Mancini durante Italia-Norvegia. Un duello vecchio stile, che il bomber non ha apprezzato ma da quel duello ha trovato le motivazioni giuste che lo hanno portato a realizzare una doppietta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

haaland svela cosa haHaaland in Serie A, svelato il retroscena e cosa filtra per il futuro - Norvegia nasce la suggestione Haaland in Serie A: il retroscena dal passato e le sensazioni per il futuro ... Segnala fantamaster.it

haaland svela cosa haErling Haaland e il possibile futuro in Italia - Erling Haaland motiva la Norvegia contro l'Italia per la qualificazione mondiale a San Siro e parla del futuro in ottica mercato. Lo riporta newsmondo.it

haaland svela cosa haHaaland: "Sento la responsabilità di portare Norvegia ai Mondiali" - "Sappiamo che questa è l'ultima partita, ci manca una sola gara e possiamo chiudere a punteggio pieno. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Haaland Svela Cosa Ha