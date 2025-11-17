Haaland svela cosa gli ha fatto Mancini | Mi toccava il sedere gli ho detto grazie E ha reagito
Haaland ha battagliato con Mancini durante Italia-Norvegia. Un duello vecchio stile, che il bomber non ha apprezzato ma da quel duello ha trovato le motivazioni giuste che lo hanno portato a realizzare una doppietta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
