Quando le partite durano più di tre ore, Jannik Sinner fatica a mantenere il ritmo. Secondo quanto riporta L’Equipe, l’azzurro perde più spesso negli incontri più lunghi, arrivando a nove sconfitte su nove match che superano le quattro ore. L’italiano sembra avere difficoltà a reggere la pressione quando il match si protrae troppo a lungo.

Scrive L’Equipe che quando il cronometro delle partite si avvicina alle quattro ore, si fa dura per Jannik Sinner. Le nove partite più lunghe giocate dall’italiano si sono concluse con altrettante sconfitte. L’ultima è stata quella la semifinale degli Australian Open, durata 4 ore e 9 minuti, contro Novak Djokovic che a maggio compirà 39 anni. Djokovic battuto da Sinner negli ultimi cinque incontri. La partita di venerdì non migliora le sue statistiche. La partita più lunga che l’atleta di Simone Vagnozzi e Darren Cahill ha vinto, risale all’ottavo di finale degli Australian Open 2022 contro il bielorusso Ilya Ivashka, allora 73 del mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Equipe: più i match si allungano, più Sinner li perde: nove sconfitte nei nove incontri più lunghi

