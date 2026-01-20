Il Tg1 si conferma il più amato dagli italiani | salgono gli ascolti nei primi nove mesi del 2025

Nel corso dei primi nove mesi del 2025, il Tg1 si conferma il telegiornale più seguito dagli italiani. I dati di ascolto evidenziano un aumento rispetto all’anno precedente, con particolare attenzione alle fasce centrali diurne, tra le 12 e le 14. Questo risultato sottolinea la continuità dell’interesse del pubblico verso il notiziario della rete pubblica, diretto da Gianmarco Chiocci.

Il Tg1 è il telegiornale più visto nei primi nove mesi del 2025. Numeri in aumento per il notiziario della rete ammiraglia del servizio pubblico, diretto da Gianmarco Chiocci, sono stati rilevati sia per quanto riguarda la fasce centrale dell'ora di pranzo (12-14.30) sia nell'edizione delle 20, nella fascia oraria serale (18.30-21.30): questi i dati rilevati dall' Osservatorio sulle Comunicazioni e aggiornato ai primi 9 mesi dell'anno 2025 diffuso dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom). Con riferimento ai telegiornali che vanno in onda nella fascia oraria centrale della giornata (12.

