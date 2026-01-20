Omicidio a scuola tutte le accuse contro Zouhair Atif L’esperta | Serie televisive e programmi normalizzano sempre più l’uso delle armi

Un grave episodio di omicidio si è verificato a scuola, con tutte le accuse rivolte a Zouhair Atif. L’esperta commenta come le rappresentazioni televisive e i programmi di intrattenimento contribuiscano a normalizzare l’uso delle armi. La gip del Tribunale della Spezia, Marinella Acerbi, ha descritto il fatto come caratterizzato da futili motivi e da una brutalità preoccupante.

Un omicidio aggravato da futili motivi, da peculiare brutalità da allarmante disinvoltura. Questi i termini usati dalla gip del Tribunale della Spezia Marinella Acerbi. La giudice ha convalidato l’arresto di Zouhair Atif, il ragazzo marocchino di 19 anni che ha accoltellato a morte all’interno dell’Istituto tecnico Chiodo della Spezia Abanoud Youssef, 18 anni, italiano di origine egiziana e suo compagno di scuola. (ANSA FOTO) – Notizie.com “ L’aspetto più critico è la percezione di ‘normalità’ nel girare armati. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Omicidio a scuola, tutte le accuse contro Zouhair Atif. L’esperta: “Serie televisive e programmi normalizzano sempre più l’uso delle armi” Omicidio Abanoub Youssef, Zouhair Atif «girava sempre armato, andava fermato prima»Zouhair Atif, 19 anni marocchino, è al centro delle indagini relative all’omicidio di Abanoub Youssef presso l’istituto Einaudi Chiodo di Spezia. Leggi anche: La UE dà il via libera all'uso delle armi controverse, tra cui mine antiuomo e armi chimiche: l'Europa sempre più nel baratro Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: La Spezia, studente ucciso a scuola. L’aggressore: Accoltellato per foto con ragazza; Aba, la rabbia dei ragazzi: Scuola complice, un omicidio annunciato; Studente accoltellato a La Spezia, Valditara incontra genitori. Padre del reo: Chiediamo scusa; Accoltellato in classe da un compagno, muore uno studente di 18 anni. Omicidio a scuola, Atif davanti al Gip: L'ho ucciso in corridoio dopo aver consegnato il compito di matematica - Convalidato l’arresto. Il ragazzo prova a giustificarsi, la giudice non gli crede. Il legale: Serve una perizia psichiatrica ... ilsecoloxix.it Omicidio a scuola, il Gip conferma il carcere per Atif Zouhair - Il magistrato ha contestato l'omicidio aggravato da futili motivi. Il Legale, c'è spazio per chiedere una perizia psichiatrica ... rainews.it Mattino 5. . Omicidio La Spezia, Atif resta in carcere "Ucciso con brutalità e disinvoltura" In diretta dalla scuola gli ultimi aggiornamenti #Mattino5 facebook Resta in carcere Zouhair Atif, il 19enne che ha accoltellato a scuola, uccidendolo, il coetaneo Abanoud Youssef. L'accusa è omicidio aggravato da futili motivi, ma si valuta anche la premeditazione. L'avvocato del giovane nel servizio dell'inviata #GR1 Elena P x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.