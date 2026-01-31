Le domande che il voto sul sistema giudiziario non può più rimandare

Il 22 e 23 marzo gli italiani saranno chiamati alle urne per decidere su una riforma costituzionale che riguarda il sistema giudiziario. La modifica proposta potrebbe cambiare profondamente come funziona la magistratura nel nostro paese. La campagna elettorale si intensifica, mentre i cittadini si chiedono se sia il momento di approvare o respingere questa novità. È una scelta che riguarda il modo in cui si amministrano giustizia e leggi in Italia.

Il 22 e il 23 marzo gli italiani saranno chiamati a votare su una riforma costituzionale che potrebbe cambiare per sempre il modo in cui funziona la magistratura italiana. Il referendum, che non richiede un quorum per essere valido, riguarda la modifica dell’articolo 104 della Costituzione, che fino a oggi affermava l’indipendenza e l’unità della magistratura. Ora, con l’approvazione della riforma, si introduce una distinzione netta tra i magistrati che decidono in sede giudiziaria e quelli che svolgono il ruolo di pubblici ministeri. La scelta non sarà più un percorso evolutivo durante la carriera, ma un’opzione definitiva, presa fin dal primo passo nel mondo della giustizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, si sono registrate tensioni tra il potere esecutivo e quello giudiziario.

MACERATA - Le domande in vista del voto del 22-23 marzo vanno presentate entro il 22 febbraio x.com

