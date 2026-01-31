tensione tra potere giudiziario e esecutivo sul ruolo della magistratura nel voto popolare

Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, si sono registrate tensioni tra il potere esecutivo e quello giudiziario. La cerimonia si è svolta nell’Aula Magna della Corte di Cassazione, con il presidente Sergio Mattarella presente. Il dibattito sul ruolo della magistratura nel voto popolare ha portato a discussioni accese tra le istituzioni.

Il confronto tra potere esecutivo e giudiziario ha raggiunto un punto critico durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026, celebrata nell’Aula Magna della Corte di Cassazione con la presenza del presidente della Sergio Mattarella. L’evento, di solito solenne e riservato, si è trasformato in un momento di tensione politica e istituzionale, segnato da un scontro aperto tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e rappresentanti dell’ordine giudiziario. La scena si è svolta in un contesto di crescente dibattito pubblico intorno al referendum costituzionale sulle riforme della magistratura, che sta mettendo a dura prova il rapporto tra i poteri dello Stato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Catello Maresca, ex pubblico ministero, esprime il suo sostegno al referendum, sostenendo l'importanza della magistratura.

