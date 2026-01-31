La Lazio dovrà fare a meno di Mattia Zaccagni per circa un mese. L’esterno offensivo ha subito una lesione all’addome di grado medio, che lo tiene fuori dal campo in questo momento. La società sta valutando le prossime mosse e le alternative per coprire il ruolo in mediana, mentre i tempi di recupero vengono definiti.

Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio, è ufficialmente fuori per circa un mese a causa di una lesione di grado medio al muscolo obliquo dell’addome. L’infortunio, confermato dopo gli esami strumentali effettuati presso la Clinica Villa Mafalda, ha colpito il giocatore durante la preparazione alla partita contro il Genoa, che la Lazio ha vinto 3-2. Zaccagni è rimasto in panchina per tutta la durata della gara, segno che il problema era già presente e non si è aggravato durante il match. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico, guidato dal Prof. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zaccagni out per un mese: lesione all’addome, il Lazio valuta il piano di ripresa e le alternative in mediana.

Approfondimenti su Zaccagni Lazio

La Lazio perde un pezzo importante.

La Lazio annuncia che Zaccagni ha una lesione dopo gli esami.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Zaccagni Lazio

Argomenti discussi: Lazio Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A; Altri guai per la Lazio, problema nella rifinitura per Zaccagni: salta il Genoa; Fantacalcio Lazio, Zaccagni dà forfait all’ultimo: le sue condizioni; Lazio, Zaccagni out contro il Genoa: ecco perché.

Lazio, Mattia Zaccagni out un mese per una lesione muscolare agli addominaliLa Lazio ha comunicato che Mattia Zaccagni dovrà osservare un mese di stop per una lesione ai muscoli obliqui dell'addome. eurosport.it

Infortunio Zaccagni: si teme un lungo stop, scoppia il caso per l’astaA riferire lo scenario è Il Messaggero: in attesa degli esami strumentali, si teme una lesione muscolare di secondo grado. Se sarà così, allora i tempi di recupero non sarebbero brevi. Intanto scoppia ... fantamaster.it

Lazio, esami per Zaccagni: fuori 1 mese per lesione all'addome. Le news sull'infortunio #SkySport #SkySerieA x.com

L’esterno biancoceleste sarà costretto a restare ai box per circa un mese. Gli esami hanno evidenziato una lesione al muscolo obliquo dell’addome, che lo terrà lontano dal campo per le prossime gare. Il rientro di Mattia #Zaccagni tra i convocati della #ssl - facebook.com facebook