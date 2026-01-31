Lazio Przyborek a Villa Mafalda | via alle visite mediche

Questa mattina Adrian Przyborek si è presentato a Villa Mafalda per le visite mediche. Il centrocampista polacco sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Ora aspetta solo l’ok definitivo per firmare il contratto e iniziare la sua avventura in biancoceleste.

È iniziato l'iter conclusivo per Adrian Przyborek. Il giovane centrocampista polacco è arrivato a Villa Mafalda per sostenere le visite mediche prima di legarsi alla Lazio. Przyborek, classe 2007 in arrivo dal Pogo? Szczecin, è atterrato ieri sera a Fiumicino con un volo proveniente da Berlino. Una volta completati i controlli clinici, si sposterà a Formello per firmare il contratto e iniziare il percorso in biancoceleste. Il talento polacco sarà poi messo a disposizione di Maurizio Sarri, in un'operazione che guarda chiaramente al futuro.

