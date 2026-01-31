Lazio Przyborek a Villa Mafalda | via alle visite mediche
Questa mattina Adrian Przyborek si è presentato a Villa Mafalda per le visite mediche. Il centrocampista polacco sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Ora aspetta solo l’ok definitivo per firmare il contratto e iniziare la sua avventura in biancoceleste.
È iniziato l’iter conclusivo per Adrian Przyborek. Il giovane centrocampista polacco è arrivato a Villa Mafalda per sostenere le visite mediche prima di legarsi alla Lazio. Przyborek, classe 2007 in arrivo dal Pogo? Szczecin, è atterrato ieri sera a Fiumicino con un volo proveniente da Berlino. Una volta completati i controlli clinici, si sposterà a Formello per firmare il contratto e iniziare il percorso in biancoceleste. Il talento polacco sarà poi messo a disposizione di Maurizio Sarri, in un’operazione che guarda chiaramente al futuro. L'articolo proviene da serieAgoal. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Approfondimenti su Przyborek Lazio
Lazio, Ratkov a Villa Mafalda: Guendouzi vola in Turchia
Petar Ratkov si prepara a vestire la maglia della Lazio, in una giornata caratterizzata da incontri e firme ufficiali.
Ultime notizie su Przyborek Lazio
Argomenti discussi: Lazio, visite mediche per Przyborek. A febbraio senza Zaccagni, Sarri giocherà di sabato; Lazio: visite mediche per Przyborek, poi la firma; Lazio, visite mediche per Przyborek, poi la firma; Mercato: ufficiale, Douglas Luiz torna all'Aston Villa. La Lazio prende Przyborek.
Lazio: visite mediche per Przyborek, poi la firmaAdrian Przyborek è arrivato a Villa Mafalda, la clinica di riferimento della Lazio, per sostenere le visite mediche. Il giovane centrocampista polacco del 2007, in arrivo dal Pogon Szczescin, è atterr ... ansa.it
Przyborek è arrivato a Villa Mafalda per le visite medicheCome da programma, Adrian Przyborek si è recato puntuale alle 7.30 di mattina a Villa Mafalda per sostenere le visite mediche ... laziopress.it
Visite mediche terminate a Villa Mafalda per il nuovo acquisto della #Lazio Adrian #Przyborek #Sportitalia x.com
Przyborek è arrivato a Villa Mafalda per le visite mediche Continua qui https://ift.tt/uethmJT #lazio #laziopress - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.