Petar Ratkov si prepara a vestire la maglia della Lazio, in una giornata caratterizzata da incontri e firme ufficiali. La società biancoceleste conferma l’ingaggio del giovane attaccante, mentre Guendouzi si trasferisce in Turchia. Un momento importante per il club romano, che rafforza la rosa con innesti mirati e conferma il proprio impegno nel mercato estivo.

Giornata di incroci e firme in casa biancoceleste. Petar Ratkov è pronto a diventare un nuovo calciatore della Lazio. Dopo l’arrivo a Roma nella serata di ieri, l’attaccante serbo si è presentato questa mattina a Villa Mafalda per sostenere le visite mediche di rito, ultimo passaggio prima della firma sul contratto. In parallelo si chiude un capitolo importante. Matteo Guendouzi ha lasciato la Capitale nelle scorse ore: dopo i saluti ai tifosi al termine della gara con la Fiorentina, il centrocampista è partito dall’aeroporto di Ciampino in direzione Turchia per legarsi al Fenerbahçe. Con l’uscita del francese, la Lazio è ora pronta ad accogliere Kenneth Taylor, completando il riassetto del centrocampo mentre Ratkov si prepara a vestire ufficialmente il biancoceleste. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Lazio, Ratkov a Villa Mafalda: Guendouzi vola in Turchia

