Premier League | Chelsea cade contro il Leeds; Arsenal City e Aston Villa la staccano

Londra (Gran Bretagna) 5 dicembre 2025 - Turno infrasettimanale di Premier League ad accendere la settimana calcistica con diversi risultati spettacolari e una classifica sempre compatta nella lotta Europea, ma con un primo allungo in vetta. L' Arsenal fa la sua parte e ritrova la vittoria nel derby con il Brentford. Dietro però tengono il passo sia il Manchester City, sia l' Aston Villa. Cade invece il Chlesea, aprendo così un gap di tre punti con il terzetto di testa. Dietro invece il gruppo resta compattissimo: il Crystal Palace sale in quinta posizione con il Sunderland, mentre United e Liverpool restano appaiate in graduatoria raggiungendo il Brighton.

