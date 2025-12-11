Peach Lambrusco e Carolina | I cani che aspettano di essere adottati

In occasione delle festività natalizie, molti cani sperano di trovare una famiglia che li accudisca e li ami. Peach, Lambrusco e Carolina sono solo alcuni dei quattro zampe in cerca di casa, pronti ad offrire affetto e compagnia a chi vorrà accoglierli. Questa è la loro storia e il loro desiderio di trovare un nuovo inizio.

A Natale, freddo cordiale. Dice così uno dei tanti proverbi dei nostri avi, ma questo aggettivo non si addice purtroppo ai cani che ancora non hanno trovato una famiglia con cui condividere la loro vita. Il periodo che porta al 25 dicembre è uno dei più spensierati dell’anno, ma può essere reso. 🔗 Leggi su Romatoday.it