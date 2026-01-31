L’addio al paese recuperati i ricordi nelle case inagibili

Questa mattina, un gruppo di residenti si è ritrovato davanti alle case abbandonate del paese, ormai inagibili. Tra le vetture parcheggiate e le porte socchiuse, si sentono ancora i ricordi di una vita che lentamente si dissolve. Una donna si avvicina a un volontario e chiede di poter entrare nella sua casa per prendere una statuetta della Madonna. La sua voce tremava, mentre spiegava che suo marito sta per essere ricoverato e lei vuole portare con sé un oggetto caro. La scena rivela il dolore e la fatica di chi cerca di mantenere un leg

«La prego, mi accompagni a prendere la statuetta della Madonna che ho in casa. Sa, mio marito sta per essere ricoverato. Ne ho bisogno». La signora prende sotto braccio il vigile del fuoco e si fa accompagnare nella sua missione. Per l'ultima volta entrerà nella casa di una vita. Poi dirà addio per sempre alla sua Niscemi. Non ripartirà da una brandina ma è ospite dai parenti. Così come qualsi tutti i 1.300 sfollati: al centro di accoglienza ci vanno solo per mangiare, nessuno per dormire. Gli abitanti sapevano del rischio che la terra gli si sgretolasse sotto i piedi. Lo sapevano da qualche generazione, almeno da 200 anni.

