In paese per rubare nelle case | vede i carabinieri lascia l' auto e fugge a piedi

Mercoledì 21 gennaio a Manerbio, un tentativo di furto in abitazione è sfociato in un inseguimento tra un uomo a bordo di una Volkswagen Golf R8 bianca e i carabinieri. Alla vista delle forze dell’ordine, il sospetto ha abbandonato il veicolo e si è dileguato a piedi tra i campi. L’episodio evidenzia l’attività di controllo e prevenzione nel territorio locale.

Mercoledì 21 gennaio a Manerbio, un inseguimento con i carabinieri si è concluso in modo rocambolesco: un uomo sospetto alla guida di una Volkswagen Golf R8 bianca ha abbandonato l'auto e si è dato alla fuga a piedi nei campi circostanti.L'auto, intestata a una ditta di noleggio svizzera, era.

