L’abitazione in fiamme | vigili del fuoco in azione per domare l’incendio

Questa mattina, a Riva del Garda, un incendio ha devastato un edificio. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Per ora non ci sono notizie di persone coinvolte, ma i residenti sono ancora sotto shock per quanto visto. I pompieri continuano a lavorare per spegnere l’incendio e chiarire le cause.

La colonna di fumo che si innalza al cielo e le fiamme che invadono l'edificio. È questo, almeno secondo le primissime informazioni, lo scenario a cui hanno assistito oggi, sabato 31 gennaio, gli abitanti di Riva del Garda.Un incendio, infatti, è divampato all'interno di un'abitazione abbandonata.

