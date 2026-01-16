Abitazione in fiamme 40 vigili del fuoco in azione per domare l’incendio

Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio, a Cavedine, un incendio ha interessato un’abitazione in Piazza Italia. Sul posto sono intervenuti circa 40 vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nessuna vittima è stata segnalata, ma l’evento ha causato preoccupazione tra i residenti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Sono stati momenti di paura quelli nella notte tra il 14 e il 15 gennaio per alcuni abitanti di Cavedine che hanno assistito a un incendio avvenuto in un'abitazione in Piazza Italia. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte e sul posto sono intervenuti una quarantina di vigili del fuoco.

