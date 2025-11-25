Uno dei simboli di Cesena compie mille anni in programma eventi fino al 2027 per l' abbazia del Monte

L'abbazia di Santa Maria del Monte a Cesena il prossimo anno festeggerà mille anni dalla citazione ufficiale in un atto scritto. La fondazione effettiva del luogo di culto, invece, dovrebbe risalire al 1001. Per questo le celebrazioni del millenario si sono aperte già nel 1999, legandole al. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

