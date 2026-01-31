La sfida di Jacopo | riapre l’edicola della Ferruccia Giornali e non solo
Agliana, un giovane di 22 anni riapre l’edicola della Ferruccia. Jacopo, al suo primo impiego, ha deciso di non lasciar morire il negozio di giornali e riviste del paese. Ora, anche se aperto solo dal martedì al sabato, la gente può ancora acquistare quotidiani e altre pubblicazioni, grazie alla sua determinazione e impegno.
Agliana (Pistoia), 31 gennaio 2026 – Ha 22 anni, è al suo primo lavoro e grazie a lui alla Ferruccia si possono ancora acquistare i quotidiani, anche se solo cinque giorni alla settimana: dal martedì al sabato, con orario 9.30-13 e 15.30-19.30. Jacopo Frati abita alla Ferruccia ed è il titolare di Edicollection, la nuova edicola della frazione, in via Levi, completamente rinnovata. “Aspiravo ad avere una mia attività – racconta Jacopo – e ho colto l’occasione l’anno scorso, quando l’edicola è stata messa in vendita. L’ho rilevata e per qualche mese è rimasta chiusa perché ho fatto dei lavori di rinnovamento, cambiando gli arredi ma anche i servizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
