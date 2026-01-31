Agliana, un giovane di 22 anni riapre l’edicola della Ferruccia. Jacopo, al suo primo impiego, ha deciso di non lasciar morire il negozio di giornali e riviste del paese. Ora, anche se aperto solo dal martedì al sabato, la gente può ancora acquistare quotidiani e altre pubblicazioni, grazie alla sua determinazione e impegno.

Agliana (Pistoia), 31 gennaio 2026 – Ha 22 anni, è al suo primo lavoro e grazie a lui alla Ferruccia si possono ancora acquistare i quotidiani, anche se solo cinque giorni alla settimana: dal martedì al sabato, con orario 9.30-13 e 15.30-19.30. Jacopo Frati abita alla Ferruccia ed è il titolare di Edicollection, la nuova edicola della frazione, in via Levi, completamente rinnovata. “Aspiravo ad avere una mia attività – racconta Jacopo – e ho colto l’occasione l’anno scorso, quando l’edicola è stata messa in vendita. L’ho rilevata e per qualche mese è rimasta chiusa perché ho fatto dei lavori di rinnovamento, cambiando gli arredi ma anche i servizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sfida di Jacopo: riapre l’edicola della Ferruccia. Giornali e non solo

Approfondimenti su Ferruccia edicola

Durante il weekend della Fiera Antiquaria, piazza San Michele si anima con un’esplosione di colori e profumi, inaugurando la nuova edicola solidale di Sugar dedicata all’Unicef.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ferruccia edicola

Argomenti discussi: La sfida di Jacopo: riapre l’edicola della Ferruccia. Giornali e non solo; Australian Open: Sinner sfida Djokovic, dove vedere la semifinale in tv; C’è il Catanzaro nella seconda gara interna di fila; Comunicazione Italiana.

La sfida di Jacopo: riapre l’edicola della Ferruccia. Giornali e non soloJacopo Frati, 22 anni, aglianese, ha rilevato l’attività rinnovando anche i locali per diversificare la merce. Proponiamo carte, giochi collezionabili e fumetti manga ... lanazione.it

Alla vigilia della gara le parole di Jacopo Donati sulla sfida di domani: “Siamo consapevoli di affrontare una grande squadra,una delle più forti del campionato. Conosciamo il valore dell’avversario, ma sappiamo anche quali sono i nostri obiettivi. Per rag - facebook.com facebook